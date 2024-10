Alexander-Arnold em jogo do Liverpool - Paul Ellis / AFP

Alexander-Arnold em jogo do LiverpoolPaul Ellis / AFP

Publicado 26/10/2024 13:16 | Atualizado 26/10/2024 13:17

Inglaterra - Trent Alexander-Arnold quer se tornar o primeiro lateral a conquistar a Bola de Ouro. Em entrevista à Sky Sports, o jogador do Liverpool revelou o objetivo e destacou a importância de atingir todo seu potencial.

"Quero ser o primeiro lateral a conquistar (a Bola de Ouro). Só no dia seguinte, na manhã depois de você se aposentar, você tem que se olhar no espelho e dizer: 'Eu dei tudo que tenho'. Não importa quantos troféus você ganhe, quantas medalhas você tenha. É importante o que você dá ao jogo e se você atingiu todo o seu potencial", disse Alexander-Arnold.