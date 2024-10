Barboza marcou seu primeiro gol pelo Botafogo na partida entre Botafogo x Peñarol pela Copa Conmebol Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Botafogo, jogue pela seleção uruguaia, aumentaram. Ele revelou que seu pai é uruguaio e torcedor do Peñarol. Sem espaço na seleção argentina, o atleta foi notado por torcedores uruguaios, que pediram o jogador na seleção. Após a goleada por 5 a 0 na última quarta-feira (23), especulações de que Alexander Barboza, zagueiro do, jogue pela seleção uruguaia, aumentaram. Ele revelou que seu pai é uruguaio e torcedor do Peñarol. Sem espaço na seleção argentina, o atleta foi notado por torcedores uruguaios, que pediram o jogador na seleção.

Barboza já pensava em defender uma seleção antes de chegar ao Botafogo. Em novembro de 2023, quando ainda jogava no Libertad, do Paraguai, o atleta revelou ter conversado com um agente da seleção celeste, para que ele jogasse pelo país. E também disse que poderia jogar pelo Paraguai.



"Há muitas coisas para se levar em conta na hora de tomar uma decisão. É um sonho meu jogar em uma seleção. Não tendo possibilidade na Argentina, se abrem outras coisas que eu não sabia que poderia chegar a ter possibilidade. Se tiver a possibilidade de me tornar paraguaio, vou me esforçar para estar na seleção, e o mesmo com a seleção uruguaia. Representar uma seleção é a coisa mais linda que existe e se um dia isso acontecer comigo seria um sonho", comentou Barboza em entrevista à “Verus Radio”.



Neste sábado, o pai do jogador, em entrevista ao progama"Polideportivo"disse que o atleta já está arrumando a papelada para atuar pelo Uruguai.

"Eu gostaria que ele jogasse pelo Uruguai, ele está arrumando os documentos para que possam vê-lo", afirmou Esteban Barboza, pai de Alexander Barboza.