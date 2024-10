Ramón Díaz em treino do Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 26/10/2024 16:22 | Atualizado 26/10/2024 16:23

Rio - O treinador Ramón Díaz não deverá permanecer no Corinthians no ano que vem. De acordo com informações do portal "UOL", o Alvinegro já decidiu buscar um novo comandante, independente do que acontecer na atual temporada, tanto na Sul-Americana, quanto no Brasileiro.

O entendimento é de que mesmo com a evolução da equipe paulista com a chegada de Ramón Díaz a avaliação do trabalho não é positiva. Então, mesmo que o ano termine com título e vaga na Libertadores pela competição internacional e fuga do rebaixamento na Série A haverá uma mudança.

No total, Ramón Díaz comandou o Corinthians em 31 partidas, obteve 11 vitórias, 10 empates e e sofreu 10 derrotas. O Alvinegro foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil e está na semifinal da Sul-Americana.

Na disputa contra o rebaixamento pelo Campeonato Brasileiro, o clube paulista ocupa no momento a 17ª colocação. De acordo com o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o risco de rebaixamento é de 51%.