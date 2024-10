Fernando Diniz tem começo ruim no Cruzeiro - Gustavo Aleixo /Cruzeiro

Publicado 26/10/2024 17:21

Rio - O começo de trabalho de Fernando Diniz no Cruzeiro não tem sido positivo. Com quatro empates e uma derrota em cinco jogos, o treinador viu a sua equipe perder contato com as primeiras colocações no Brasileiro e ter sua classificação ameaçada para a final da Sul-Americana. De acordo com informações do portal "UOL", o treinador estaria desapontado com a mentalidade do elenco.

O atual técnico campeão da Libertadores avalia o perfil do grupo como um perfil com "pouco espírito vencedor". Apesar do investimento feito por Pedrinho Lourenço, novo administrador da SAF da Raposa, o elenco cruzeirense tem poucos jogadores com histórico de títulos.

Pensando na temporada de 2025, Fernando Diniz deseja contratações de jogadores mais experientes para a próxima temporada, visando um planejamento semelhante ao feito no Fluminense, que conquistou a Libertadores do ano passado.

Diniz trabalhou dois anos no Fluminense conquistando três títulos: uma Libertadores (2023), uma Recopa Sul-Americana (2024) e um Campeonato Carioca (2024). Acabou demitido após o péssimo começo de Campeonato Brasileiro, quando o Tricolor era lanterna da competição.