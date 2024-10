Monumental de Núñez, casa do River Plate, será palco da final da Libertadores - Divulgação/River Plate

Publicado 25/10/2024 20:28

A Conmebol traçou o planejamento para divisão de torcidas, ingressos e renda da grande final da Libertadores, no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A carga total de bilhetes será de 84 mil torcedores.

Na semifinal, Botafogo e Atlético-MG abriram boas vantagens com placares de 5 a 0 e 3 a 0 sobre Peñarol e River Plate, respectivamente, e definirão a classificação fora de casa. Na final, independente das equipes presentes, cada lado de torcida terá 22 mil ingressos e 25% da receita com bilheteria, de acordo com o "UOL".

Os setores centrais do Monumental totalizarão 40 mil lugares e com preços mais elevados. Esses serão mistos, separando também em áreas reservadas estafe da Conmebol e convidados.

A comercialização de ingressos para a decisão da Libertadores ainda não tem data para início, mas a entidade estuda em disponibilizar logo após a definição dos finalistas. Em 2023, na edição vencida pelo Fluminense e disputada no Maracanã, os valores dos bilhetes variaram entre 50 e 350 dólares (cerca de R$ 285 e R$ 2 mil na cotação atual).