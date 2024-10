Troféu da Conmebol Libertadores - Divulgação/Conmebol

Publicado 25/10/2024 10:44

Rio - A final da Libertadores marcada para acontecer no dia 30 de novembro será no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, independente dos finalistas. A Conmebol descartou a mudança do local, mesmo caso a final seja entre os clubes brasileiros Botafogo e Atlético-MG.

"Não há hipótese de a final mudar de estádio, não importa quais equipes cheguem lá", afirmou Ariel Ramírez, coordenador de mídia da Conmebol, ao "Flashscore".

Botafogo e Atlético-MG estão em vantagem sobre Peñarol e River Plate nas semifinais da competição. O clube carioca goleou o uruguaio por 5 a 0, no jogo de ida, enquanto a equipe de Belo Horizonte derrotou os argentinos por 3 a 0.

A possibilidade de mudança de sede foi levantada, inclusive pela demora da Conmebol em anunciar o Monumental de Nuñez como estádio da final. O local só foi definido oficialmente após a ida do River Plate para a semifinal da Libertadores.