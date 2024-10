Sérgio Coelho é o presidente do Atlético-MG - Bruno Sousa/Atlético

Publicado 24/10/2024 17:54 | Atualizado 24/10/2024 17:57

Rio - O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, avaliou as primeiras partidas da semifinal da Libertadores envolvendo River Plate e o seu clube, e do outro lado da chave, o Botafogo e o Peñarol. O mandatário cravou a classificação do Alvinegro para a decisão e pregou humildade em relação ao Galo.

"Tem um preto e branco na final, que é o Botafogo, classificado. Entendo que ele está virtualmente classificado, mas o Galo ainda está muito longe da classificação. Temos um jogo duríssimo, em Buenos Aires, a gente tem que ir com muito respeito, com muita humildade", afirmou durante o sorteio da final da Copa do Brasil, na sede da CBF.

O Botafogo goleou o Peñarol por 5 a 0 no Rio, e pode perder por quatro gols de diferença na próxima semana, em Montevidéu, que estará na decisão. O Atlético-MG bateu o River Plate por 3 a 0, em Minas, e pode perder por dois gols de diferença em Buenos Aires.

"A gente vai jogar com um dos maiores escudos do mundo, ele está entre os maiores ganhadores na América Latina. A gente tem que ter muito respeito com eles, a gente tem que ter muita humildade, concentração. A parada é muito dura e não tem nada decidido", concluiu.