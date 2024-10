Fernando Alonso atualmente defende a Aston Martin - WILLIAM WEST / AFP

Fernando Alonso atualmente defende a Aston MartinWILLIAM WEST / AFP

Publicado 24/10/2024 16:12

Quando as luzes vermelhas se apagarem para a largada do Grande Prêmio do México, neste domingo (27), no Autódromo Hermanos Rodriguez, o experiente Fernando Alonso se tornará o primeiro piloto a alcançar a marca de 400 provas na carreira. O espanhol de 43 anos exalta o recorde e define a longevidade na modalidade ao amor que tem pelas pistas.



Alonso não esconde que viajar para 24 corridas por temporada é exigente, mas ele "compensa todos os sacrifícios" ao ficar atrás do volante.

"É uma forma de demonstrar minha paixão pelo esporte e pela Fórmula 1", disse, celebrando o feito que alcançará.



"Saber que ninguém atingiu esse número no passado, talvez alguém o faça no futuro, mas não muitos, digamos um grupo de cinco ou 10 no máximo, só demonstra meu amor pelas corridas, pela Fórmula 1, o quanto eu gosto desse estilo de vida, do automobilismo em geral", completou.



Aquele jovem de 19 anos que começou na Minardi hoje tem dois títulos mundiais e mais um ano de contrato com a Aston Martin para continuar buscando marcas expressivas na modalidade. Alonso não esconde, porém, que jamais pensou ir tão longe na Fórmula 1.



"Chegar a 400 corridas agora é um número grande. Eu não tinha um roteiro claro para minha carreira. E não sabia exatamente qual seria a próxima corrida, qual seria minha próxima equipe. Eu estava improvisando e cada fim de semana era uma nova aventura", admitiu.



"O que eu diria é que quando ganhei o campeonato em 2006 e depois entrei para a McLaren, eu tinha um contrato de três anos para 2007, 2008 e 2009, e eu tinha 99% de certeza de que 2009 seria minha última temporada de Fórmula 1. Esse era meu plano muito claro na cabeça. Quando assinei aquele contrato, na minha cabeça na época, era como um contrato de longo prazo e três anos pareciam muito tempo. Eu achava que estava no último, com o sonho realizado. Estava além da minha imaginação mais louca ser um campeão de Fórmula 1", explicou.