Túlio Maravilha fez procedimento de implante capilar - Divulgação

Túlio Maravilha fez procedimento de implante capilarDivulgação

Publicado 24/10/2024 13:28

Túlio Maravilha pôde comemorar a goleada do Botafogo por 5 a 0 sobre o Peñarol com um novo visual. O ídolo botafoguense, herói do Brasileiro de 1995, passou por um procedimento de implante capilar, como fizeram galãs como Malvino Salvador, Felipe Roque, Sergio Guizé, Guilherme Fontes e Bruno Gagliasso, para solucionar a calvície.

"Era um desejo antigo, mas sempre tive medo e um certo receio sobre como seria. Eu me perguntava se doeria ou não, até por ser uma cirurgia relativamente longa. Comecei de manhã e terminei no fim da tarde. Foi uma experiência única. Acredito que me arrependo de não ter feito antes", disse Túlio.



O ídolo do Botafogo, de 55 anos, passou pelo procedimento, realizado pelo médico Raphael Gamallo, em agosto. Agora, em outubro, mostrou o resultado e o novo visual.



"Ele tinha uma calvície grau seis e uma área doadora escassa. Então, nós tivemos que ter um planejamento cirúrgico de distribuição desses fios para otimizarmos o máximo essa distribuição. Fizemos a extração máxima que área doadora dele permitia", explicou o médico.



Túlio Maravilha fez procedimento de implante capilar Divulgação

Túlio confiante em título do Botafogo



O ex-atacante ainda se mostrou satisfeito com o desempenho do Glorioso em campo e não tem dúvidas de que as conquistas chegarão. Em 2024, Brasileirão e Libertadores estão muito próximos.



"O Botafogo está fazendo uma campanha maravilhosa. Acho que 2023 serviu de aprendizado pra esse ano. Foi o time que mais investiu em ter um elenco de qualidade. Então estou acreditando que é só questão de tempo para que o Botafogo solte o grito de campeão", afirmou.