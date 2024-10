Tite foi técnico do Flamengo por 11 meses e está livre no mercado - Pablo Porciuncula/ AFP

Tite foi técnico do Flamengo por 11 meses e está livre no mercadoPablo Porciuncula/ AFP

Publicado 24/10/2024 12:56

substituir Roberto Mancini na Arábia Saudita.



Após receber uma consulta, o empresário de Tite, Gilmar Veloz, estaria com viagem marcada para a Europa para conversar com dirigentes sauditas. A informação é do site 'Uol'. Tite tem chance de voltar a comandar uma seleção, após ser demitido do Flamengo . O treinador de 63 anos tornou-se uma opção parana Arábia Saudita.Após receber uma consulta, o empresário de Tite, Gilmar Veloz, estaria com. A informação é do site 'Uol'.

A imprensa do país dá como certa a demissão de Mancini, com o desempenho fraco da Arábia Saudita nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. São apenas cinco pontos em cinco rodadas do Grupo C da terceira fase.



Os árabes venceram apenas uma partida e ocupam o terceiro lugar, atrás do Japão, com 10 pontos, e da Austrália, que tem cinco.



Outros nomes, além de Tite, foram apontados como opções, segunda jornalistas locais: o técnico do Corinthians, o argentino Ramón Díaz, e o ex-comandante da seleção, o francês Hervé Renard.

Tite pelo Flamengo



Contratado em outubro do ano passado, o treinador e ficou menos de um ano no cargo, saindo no dim fe setembro de 2024. Foi o seu primeiro trabalho desde a saída da Seleção, onde estava desde 2016 e ficou até dezembro de 2022, após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo.