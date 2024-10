Botafogo superou a cera feita pelos uruguaios no primeiro tempo e deu um verdadeiro baile na etapa complementar no Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 24/10/2024 15:42 | Atualizado 24/10/2024 15:44

Botafogo goleou o Peñarol, nesta quarta-feira(24) por 5 a 0, no Nilton Santos, e abriu larga vantagem para se classificar à final da Libertadores. Porém, cinco jogadores estão pendurados para o jogo de volta contra a equipe uruguaia, eles são John, Alexander Barboza, Gregore, Luiz Henrique e Igor Jesus. goleou o Peñarol, nesta quarta-feira(24) por 5 a 0, no Nilton Santos, e abriu larga vantagem para se classificar à final da Libertadores. Porém, cinco jogadores estão pendurados para o jogo de volta contra a equipe uruguaia, eles são John, Alexander Barboza, Gregore, Luiz Henrique e Igor Jesus.

Com o time quase garantido na final, Artur Jorge, técnico do Botafogo, deve decidir se vai poupar os atletas no jogo de volta, em Montevidéu. Vale lembrar que os pendurados são titulares, portanto essenciais para a final da competição.

Na Libertadores, a contagem dos cartões é zerada depois da fase de grupos, mas no mata-mata voltam a ser contados. Segundo as regras da competição, o jogador que receber três amarelos cumpre suspensão automática.

Botafogo e Peñarol se enfrentam na próxima quarta-feira(30), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu. A final da competição será no dia 30 de novembro, no Estádio Monumental de Nuñez, estádio do River Plate, em Buenos Aires.