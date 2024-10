Elsa Thora é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Elsa Thora é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 24/10/2024 13:59

Rio - A musa do OnlyFans, Elsa Thora, tem um objetivo e o tornou público: ser relacionar sexualmente com pelo menos um jogador de todos os 20 clubes da Primeira Divisão do Campeonato Inglês, a Premier League. A beldade afirmou que vai buscar a marca, mesmo que não seja algo que a coloque no Guinness Book, o livro dos recordes.

fotogaleria

"Acredito que será um recorde mundial quando eu conseguir, mas não sei se será oficialmente reconhecido", comentou em entrevista ao Daily Star.

A beldade, que é torcedora do Hull City, e já tem mais de 229 mil seguidores, no Instagram, afirmou que já cumpriu o seu objetivo com atletas do Chelsea, Arsenal e Leicester.

"Sempre me levam para uma noite em um hotel de luxo. Mesmo que morem no Norte, os jogadores preferem me encontrar em Londres", revelou.