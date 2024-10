Maguila fez lutas memoráveis na carreira - Divulgação / Redes sociais

Publicado 24/10/2024 16:33 | Atualizado 24/10/2024 17:28



José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Maguila, que morreu aos 66 anos , foi um sucesso de audiência nas lutas de boxe da década de 80 que passaram na TV, no canal Bandeirantes, hoje Band. Algumas delas ficaram marcadas para sempre para o esporte brasileiro, com grandes vitórias e nocautes sofridos.

Um dos grandes momentos de Maguila foi entre março de 1986 e maio de 1989, quando emendou 18 vitórias. Uma delas sobre o lendário James 'Quebra-Ossos' Smith, em agosto de 1987.



A grande vitória

Contra o boxeador estadunidense, o brasileiro lutou em casa no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Numa luta muito apertada, a decisão ficou dividida entre os três árbitros.



Maguila acabou vencendo por pontos: dois a favor e um contra. Após a luta, ele resumiu o embate: "Bati mais do que apanhei".



Foi o auge na carreira e o fez ter o sonho de disputar o título mundial dos pesados com Mike Tyson, o que nunca viria a acontecer. Mas houve outros grandes boxeadores no caminho.



O rival argentino

Antes da sequência invicta na segunda metade da década de 80, Maguila teve dois embates com um de seus principais rivais, o argentino Daniel Falconi. Essas lutas ajudaram o brasileiro a ganhar mais projeção mundial.



Na primeira, em janeiro de 1985, Falconi levou a melhor por nocaute e foi o primeiro a derrotá-lo, no ginásio do Parque São Jorge, também em São Paulo.



Na revanche, no ano seguinte, foi Maguila quem venceu e deu fim à carreira do argentino, com um soco que deslocou a retina do olho direito. A vitória foi por pontos, em dezembro de 1986.



O nocaute de Holyfield

Outros dois grandes momentos do boxeador brasileiro foram em derrotas, mas contra duas lendas do esporte. O primeiro foi Evander Holyfield, pelos peso-pesados.



Essa é considerada a maior derrota de Maguila, que recebeu um nocaute brutal no segundo round, após uma troca de golpes, em julho de 1989. Naquela época, o brasileiro era o segundo no ranking do Conselho Mundial de Boxe (CMB) e, se vencesse, poderia desafiar Tyson pelo cinturão.



"A luta contra Maguila foi importante para mim. Meu objetivo era ser o número um e forçar a luta contra Tyson. Eu treinei para isto. Nós lutamos, eu o nocauteei, e as pessoas sentiram que eu tinha força, assim como Tyson", contou Holyfield à TV Globo, em 2015.



A 'surra' de Foreman

Um ano depois, em junho de 1990,o adversário foi George Foreman, na preliminar de Mike Tyson e Henry Tillman, em Las Vegas. Maguila tinha 32 anos e o americano, 41. Novamente foi nocauteado no segundo round.



"O que eu vou contar são as quedas que levei, batia no "veio" e ele nem se mexia. Se ficasse em pé, ele me matava", disse Maguila, em entrevista ao site 'ge', em 2020.

A carreira de Maguila



O boxeador sergipano soma 85 lutas no cartel. Foram 77 vitórias, sendo 61 por nocaute, contra sete derrotas e um empate técnico.



A primeira luta foi em 1981, no maior evento de boxe do Brasil na época, o 'Forja de Campeões'. Anos antes de pendurar as luvas em 2000, Maguila derrotou Johnny Nelson, e conquistou o cinturão da Federação Mundial de Boxe (WBF), que não era uma das mais importantes do esporte, em 1995.