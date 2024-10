Erling Haaland, do Manchester City, em câmara crioterápica - Divulgação/Manchester City

Erling Haaland, do Manchester City, em câmara crioterápica Divulgação/Manchester City

Publicado 24/10/2024 16:56

Um dia após a goleada por 5 a 0 sobre o Sparta Praga, pela Liga dos Campeões o atacante Erling Haaland, do Manchester City, fez um trabalho regenerativo que chamou atenção. O norueguês, autor de dois gols na partida, entrou em uma câmara crioterápica que pode alcançar a temperatura de 200 graus Celsius negativos.

O Manchester City divulgou imagem de Haaland no aparelho, sem detalhar tempo de uso ou temperatura. Na foto, o jogador aparece com uma proteção no pescoço, touca e máscara.

Haaland vai para mais uma grande temporada no futebol europeu. Até o momento, ele tem 16 gols marcados em 16 partidas contando com jogos da seleção norueguesa.

Vice-líder da Premier League e na caça ao líder Liverpool, o Manchester City volta a campo neste sábado (26), pela nona rodada, contra o Southampton, no Etihad Stadium.