Maguila foi uma lenda do boxe brasileiroReprodução/Instagram @adilsonmaguilarodrigues

Publicado 24/10/2024 16:31 | Atualizado 24/10/2024 17:07

Rio - Acelino Freitas, o Popó, se manifestou por meio das redes sociais para lamentar a morte de Maguila . Na publicação, ele escreveu: "Descanse em paz, meu eterno campeão".

Além da mensagem, Popó também fez uma homenagem ao amigo. O lutador postou um vídeo em que atuou ao lado de Maguila em um comercial de uma antiga empresa telefônica. Confira abaixo:

Maguila morreu nesta quinta-feira (24), em São Paulo. Ele, que tinha 66 anos, sofria de encefalopatia traumática crônica e estava internado há 28 dias. O Ministério do Esporte também se manifestou e deu destaque para o legado do ex-lutador.



O Ministério do Esporte lamenta o falecimento de José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Maguila, um dos maiores nomes da história do boxe brasileiro. Maguila faleceu nesta quinta-feira (24), aos 66 anos, deixando um legado esportivo inestimável e uma trajetória marcada por conquistas.



Nascido em Aracaju (SE), Maguila começou sua carreira como pugilista nos anos 1980, e rapidamente se destacou por seu estilo agressivo e determinação incansável. Com uma carreira de mais de 20 anos, acumulou 85 lutas, das quais venceu 77, sendo 61 por nocaute. Ele também conquistou o título de campeão sul-americano e campeão brasileiro dos pesos pesados, cinturões que manteve por anos, além de ser o primeiro pugilista brasileiro a disputar um título mundial nos pesos pesados.



Fora dos ringues, Maguila era conhecido por seu carisma e generosidade, sempre defendendo causas sociais e usando sua fama para ajudar os menos favorecidos.



O Ministério do Esporte reconhece a importância de Maguila para o esporte nacional e presta suas condolências à família, amigos e fãs que o acompanharam ao longo de sua brilhante carreira. O Brasil perde não só um ícone do boxe, mas também um homem cuja luta transcendeu o esporte.