Carlo Ancelotti em coletiva - AFP

Publicado 25/10/2024 09:52

Espanha - Vini Jr. será o próximo Bola de Ouro, essa é a opinião de Carlo Ancelotti. O italiano afirmou que não consegue ver nenhum outro jogador tirando o principal prêmio individual do futebol europeu do atacante brasileiro do Real Madrid.

"Um garoto que segue sendo muito humilde, que evoluiu muito. Creio que, sem dúvidas, será o próximo Bola de Ouro. Não consigo ver mais ninguém ganhando", afirmou em entrevista coletiva.

O atacante, de 24 anos, é visto como um dos líderes do atual elenco do Real Madrid. Ancelotti afirmou que o grupo espanhol tem vários atletas com esse perfil.

"Não há só um líder, há muitos. Vinicius pode ser um líder, como pode ser Valverde, ou como Modric é. Os jovens podem demonstrar com sua atitude e compromisso que são líderes", opinou.