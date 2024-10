Troféu do Brasileiro - Divulgação / CBF

Publicado 25/10/2024 07:00 | Atualizado 25/10/2024 08:36

Rio - Nesta semana, Fluminense e Vasco entraram em campo pelo Campeonato Brasileiro para disputar jogos atrasados da competição. Os clubes carioca conseguiram vitórias importantes e reduziram bastante o rico de rebaixamento para a Série B.

De acordo com informações do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o Cruz-Maltino tem apenas 1% de risco de queda. Já o Tricolor aparece logo atrás com 7% de possibilidades de disputar a Segundona no ano que vem.

Na última terça-feira, o Fluminense derrotou o Athletico-PR por 1 a 0, no Maracanã, em um jogo contra um rival direto na briga contra o descenso. Com o resultado, o clube carioca pulou para a 11ª colocação com 36 pontos.

O Vasco entrou em campo na última quinta-feira e encerrou uma sequência ruim no Brasileiro ao derrotar o Cuiabá, que atualmente ocupa a penúltima colocação na tabela. Em décimo lugar, o Cruz-Maltino tem 40 pontos.