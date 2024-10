Marina Smith é influenciadora digital - Reprodução / Instagram

Publicado 25/10/2024 09:31

Rio - A influenciadora, Marina Smith, conhecida por ser expulsa de um aplicativo de paquera por ser "bonita demais", decidiu transformar essa experiência inusitada em uma divertida brincadeira. A musa da Copa do Mundo no Catar e influenciadora nas redes sociais resolveu criar sua própria versão da Bola de Ouro 2024, mas com um toque bem diferente. Em vez de avaliar apenas o desempenho dos jogadores em campo, Marina analisa o potencial deles para conquistar matches perfeitos nos aplicativos de relacionamento.

"Eu nunca imaginei que ser expulsa de um app por ser 'bonita demais' fosse algo real, mas olha, aconteceu", disse Marina, ao relembrar a situação. A influenciadora foi banida de um aplicativo de encontros de luxo após ser denunciada mais de 50 vezes por outros usuários que achavam que seu perfil era falso. Mesmo enviando todos os documentos necessários, incluindo passaporte, a plataforma manteve o banimento, justificando que suas fotos eram 'boas demais para serem verdadeiras'.

Agora, Marina resolveu transformar sua experiência frustrante no app de relacionamento em uma brincadeira. Ela começou a analisar os jogadores indicados à Bola de Ouro sob uma ótica mais leve e divertida: o potencial de cada um deles no mundo dos relacionamentos digitais. "Eu acompanho o futebol, mas quem disse que não dá para misturar um pouco de paquera com isso?", brincou.

Segundo Marina, alguns dos jogadores mais cobiçados da atualidade fariam grande sucesso nos apps de relacionamento. "Vinícius Júnior com aquele sorriso? Ele com certeza ia arrasar! Ele tem aquele carisma natural que faz qualquer um querer deslizar para a direita", afirmou, sem hesitar. Por outro lado, ela acredita que Erling Haaland, apesar do físico impressionante, poderia ter mais dificuldades. "Ele parece mais na dele, mais reservado. E, nos apps, quem não tem jogo de cintura pode acabar se dando mal", disse Marina, avaliando a personalidade do atacante norueguês.



Sobre Kylian Mbappé, Marina não teve dúvidas: "Mbappé é aquele cara que você olha e já quer dar match. Ele tem estilo, charme e confiança. Não tem como ele não ser um dos favoritos!" E quando questionada sobre Rodri, outro dos indicados à Bola de Ouro, ela foi direta: "Rodri tem aquele jeito seguro, meio misterioso. Sabe aquele tipo de pessoa que parece que está sempre no controle? Isso é atraente, mas pode intimidar algumas pessoas."



E claro, Marina também fez suas considerações sobre Jude Bellingham. "O Jude é jovem, cheio de confiança e ambição. Ele tem aquele brilho nos olhos de quem sabe o que quer. Irresistível para quem curte um cara decidido e focado!". A premiação da Bola de Ouro 2024 acontece na próxima segunda-feira, dia 28, em Paris.