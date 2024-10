Felipe Drugovich participou do treino livre 1 do GP do México - Yuri Cortez / AFP

Publicado 25/10/2024 18:50 | Atualizado 25/10/2024 19:08

Rio - O primeiro treino livre do GP do México contou com a presença de um brasileiro. Felipe Drugovich foi para a pista com o carro do espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, nesta sexta-feira (25), no Circuito dos Hermanos Rodríguez, na capital mexicana, e ficou em 18º lugar. A atividade foi liderada pelo britânico George Russell, da Mercedes, com o tempo de 1m17s998.

Além de Felipe Drugovich, outros quatro calouros participaram da atividade: Kimi Antonelli (Mercedes), Oliver Bearman (Ferrari), Pato O'Ward (McLaren) e Robert Shwartzman (Sauber). Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Landro Norris e Guanyu Zhou retornam aos carros no segundo treino livre, às 19h (de Brasília), nesta sexta-feira.

Entre os calouros que participaram da atividade no México, dois já estão garantidos no grid em 2025: Kimi Antonelli, que vai substituir Lewis Hamilton, reforço da Ferrari, e Oliver Bearman, que vai correr pela Haas junto com Esteban Ocon. Já Drugovich, por sua vez, segue na reserva da Aston Martin, mas ainda sonha com uma vaga. Restam dois lugares (um na Sauber e outro na RB).

Na atividade no México, Kimi Antonelli teve o melhor desempenho entre os calouros, ocupando o 12º lugar, uma posição à frente de O'Ward. Drugovich foi o 18º colocado, seguido por Shwartzman e Bearman. Este último, inclusive, protagonizou uma batida com Alexander Albon, da Williams, por volta dos 24 minutos de atividade. O anglo-tailandês perdeu o controle do carro e atingiu a Ferrari na curva 10.