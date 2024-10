Evander foi alvo do Flamengo na última janela de transferências - Divulgação / MLS

Publicado 25/10/2024 18:08

O Portland Timbers foi eliminado da Major League Soccer, dos Estados Unidos, após a derrota por 5 a 0, na última quarta-feira (24), para o Vancouver Whitecaps. O resultado provocou revolta, e o meio-campista Evander, revelado pelo Vasco e alvo do Flamengo no início da temporada, usou as redes sociais para se desculpar com os torcedores e criticar os donos do clube estadunidense.

"Os fãs de Portland não merecem as pessoas que têm poder sobre este clube. Pessoas que dizem que são homens, mas não cumprem a palavra. Pessoas que só estão lá quando o time vence. Fizemos tudo o que podíamos para levar Portland o mais longe possível. No entanto, as vezes não temos controle sobre o que acontece, e o que acontece fora do campo reflete no campo", desabafou Evander.

Além da eliminação, a goleada fez com que a equipe não garantisse vaga na Audi Cup, competição que funciona como os playoffs da MLS.

"Quero me desculpar com todos os fãs que, em uma quarta-feira à noite, largaram tudo para nos apoiar. É muito difícil perder do jeito que perdemos. A verdade é que perder não está nos nossos planos, mas temos que lidar com isso”

Contratado no início de 2023, Evander caiu nas graças da torcida por suas boas atuações com a camisa dos Timbers. Na atual temporada, o brasileiro marcou 15 gols e distribuiu 15 assistências, e concorre ao prêmio de melhor jogador da competição, disputando com o craque Lionel Messi, do Inter Miami.

"Eu sempre lutei e continuarei lutando para colocar esse time no topo. Aos fãs, vocês merecem muito mais. Obrigado pelo apoio incondicional, e nos vemos na próxima temporada", finalizou.