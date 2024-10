Lamine Yamal em ação durante jogo do Barcelona - Manaure Quintero / AFP

Publicado 25/10/2024 16:00 | Atualizado 25/10/2024 16:35

Rio - Uma das maiores revelações do futebol espanhol nos últimos anos, Lamine Yamal já brilha com a camisa do Barcelona e da seleção da Espanha. O jovem, de 17 anos, é uma das esperanças do Barça para o futuro e revelou o seu maior ídolo no futebol.

"Meu ídolo quando pequeno era o Neymar. Eu admirava e assistia todos os seus gols e vídeos. Obviamente, Messi foi sempre o melhor para mim, mas o jeito de jogar do Neymar, do jeito que ele era, eu adorava", disse em entrevista ao portal "One Football".

Lamine Yamal subiu para o profissional em setembro de 2022, mas só estreou em abril de 2023. O jovem fez sua primeira partida como titular em agosto do mesmo ano. Em sua primeira temporada no time principal, se firmou entre os titulares e chegou à seleção espanhola.

No profissional, Lamine Yamal soma um título do Campeonato Espanhol na temporada 2022/23, além da Eurocopa de 2024, onde foi eleito o melhor jogador jovem e o garçom da competição com quatro assistências. Ele é o favorito para vencer o Troféu Kopa e o Golden Boy.

Yamal é um dos trunfos do Barcelona para o clássico contra o Real Madrid, neste sábado (26), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barça é o líder com 27 pontos, enquanto os merengues estão em segundo, com 24.