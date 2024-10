Endrick apareceu com novo penteado em treino do Real Madrid - Divulgação/Real Madrid

Publicado 25/10/2024 17:27

Madri (ESP) - O maior clássico da Espanha pode definir a liderança do Campeonato Espanhol. Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste sábado (26), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada, valendo a primeira colocação. Além disso, será a primeira vez que Endrick poderá jogar o 'El Clasico'. O brasileiro, de 18 anos, foi relacionado pela primeira vez e pode quebrar recordes de Vini Jr.

Relacionado para a partida, Endrick, de 18 anos, pode se tornar o mais jovem do Real Madrid a enfrentar o Barcelona. Atualmente, o recorde pertence a Vini Jr, que jogou o clássico pela primeira vez com 19 anos, em março de 2021. Além disso, o ex-jogador do Palmeiras pode bater mais duas marcas do companheiro: de brasileiro mais jovem a marcar no duelo e de mais jovem a fazer um gol na história do clássico.

Endrick se tornou o estrangeiro mais jovem a marcar um gol pelo Real Madrid no Campeonato Espanhol, com 18 anos e 35 dias. Além disso, também se tornou o mais jovem a balançar as redes pela equipe na Liga dos Campeões, ultrapassando Raúl, ídolo merengue, ao fazer um gol aos 18 anos, um mês e 27 dias.

Endrick foi contratado pelo Real Madrid por 72 milhões de euros (409 milhões de reais na cotação atual). Em sua primeira temporada pelo clube, atuou em 9 jogos, marcou 2 gols e já foi convocado para a seleção brasileira.