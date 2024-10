Maguila foi uma lenda do boxe brasileiro - Reprodução / Instagram

Publicado 25/10/2024 13:27 | Atualizado 25/10/2024 13:30

Uma antiga entrevista do ex-boxeador Maguila, que morreu nesta quinta-feira (24) , viralizou nas redes sociais. Ele afirmou, durante participação no programa "Programa 25ª Hora", da Record, em 1992, que homossexualidade não é doença, pregando respeito aos casais gays. As declarações foram resgatadas por internautas e consideradas, por muitos, à frente do tempo em que foram ditas.

"Para mim, esse negócio de homossexualismo [termo utilizado na época, que remete homossexualidade a uma doença] é para quem sabe ler, quem inventou esse nome científico. Eu não tenho estudo. Então, para mim, o 'viado', no caso, não é uma doença. Ele já nasceu com esse dom de ser 'viado' e transar com homem. Então, eu não acho que é uma doença. A pessoa já nasceu com dom", disse.

"Se eu vir um homem beijando o outro, e ele [filho] me perguntar: 'Pai, o que é isso, um homem beijando o outro?'. Eu digo: 'Todos os dois são viados. Pronto'", declarou.

À frente do tempo: Maguila dando sua opinião sobre 'homossexualismo' em 1992 pic.twitter.com/hwDPVyObqX — Volta a Fita (@voltaafita) October 17, 2024

O registro foi compartilhado pelo filho do ex-pugilista, Júnior Ahzura, que é homossexual. "Orgulho ter um pai que sempre me aceitou e respeitou! Mais que um herói nacional, meu pai!", escreveu.

Lenda do boxe

José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Maguila, morreu nesta quinta-feira (24), em São Paulo, aos 66 anos. Ele sofria de encefalopatia traumática crônica e estava internado há 28 dias.

O ex-atleta nasceu em 11 de julho de 1958, em Aracaju, capital do Sergipe, e lutou por 17 anos. Neste período, acumulou um cartel de 77 vitórias (61 por nocaute), sete derrotas e um empate técnico, totalizando 85 lutas. Ele enfrentou lendas do esporte, como Evander Holyfield e George Foreman.

Maguila se tornou o primeiro brasileirão campeão mundial dos pesos-pesados, a categoria mais prestigiada do boxe, em 1995, aos 37 anos, após derrotar o inglês Johnny Nelson, pela Federação Mundial de Boxe. Ele também foi campeão brasileiro, sul-americano, latino-americano e pentacampeão continental.