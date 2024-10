Romero em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 27/10/2024 22:04

Antes desta sequência de duas partidas, o paraguaio havia entrado entrado em campo pela última vez no empate por 0 a 0 com o Bahia, em 25 de agosto. Naquela ocasião, ele substituiu Thiago Almada nos acréscimos do segundo tempo.

Romero, à esquerda, ao lado de Mateo Ponte, à direita, em RB Bragantino x Botafogo Vítor Silva/Botafogo

O meio-campista chegou ao Glorioso em março deste ano . Em 26 partidas com a camisa do Botafogo, ele balançou as redes uma vez e deu cinco assistências.

Romero, aliás, tem se destacado justamente com os passes para gol. Até aqui, todas assistências que deu vieram em momentos que o Alvinegro perdia ou empatava a partida.



A primeira foi na vitória sobre a LDU por 2 a 1, pela Libertadores. O Glorioso precisava da vitória para seguir sonhando com o mata-mata, e o camisa 70 descolou ótimo passe para Júnior Santos anotar o segundo do Bota na partida.

No compromisso seguinte, contra o Fortaleza, desta vez pelo Brasileirão, ele apareceu de novo. O time perdia a partida por 1 a 0, mas Romero cobrou o escanteio na medida para Danilo Barbosa deixar tudo igual no placar e garantir o empate por 1 a 1.

Ele ainda deu assistências em cobranças de escanteio em outras duas oportunidades. Contra o Criciúma, o paraguaio serviu Lucas Halter, que empatou o confronto. Na ocasião, porém, o Alvinegro levou o segundo gol e perdeu por 2 a 1.

Já no clássico com o Vasco, em São Januário, o cruzamento foi para o gol de Bastos. O zagueiro deixou o Botafogo em vantagem, mas Vegetti apareceu no fim e decretou o empate por 1 a 1.