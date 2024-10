Jogadores do Botafogo fazem história na temporada de 2024 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 27/10/2024 11:44

O Botafogo de 2024 precisou de sete rodadas a menos para igualar a campanha de 2023, que até então era a melhor do clube nos pontos corridos do Brasileirão. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, fora de casa, o Glorioso alcançou os 64 pontos, abriu três de vantagem na liderança e, de quebra, ainda viu a chance de título subir para 67%.



Com o empate em 2 a 2 com o Fortaleza, o Palmeiras ficou com 28,4% de chance, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Já os cearenses estão com 2,8%.

No ano passado o Botafogo chegou ao fim da 31ª rodada do Brasileirão com 59 pontos, quando esteve com as duas mãos no título. Coincidentemente, teve uma derrota para o Palmeiras, no jogo em que tudo desandou com a virada de 4 a 3 nos minutos finais.



Até então, era o melhor desempenho desde que o campeonato passou a ter 20 clubes, em 2006. Mas o time entrou ladeia abaixo e só somou cinco pontos nas sete rodadas seguintes (cinco empates).



Desta vez, além de reforça e mentalmente mais forte, o time comandado por Artur Jorge vive grande momento. Líder e praticamente na final da Libertadores, o Glorioso coma 14 jogos sem perder, sendo nove rodadas no Brasileirão, o que contribuiu para a liderança.



Antes da chegada da SAF, a melhor campanha alvinegra havia sido em 2011, quando somou 56 pontos em 38 jogos, oito a menos do que a atual que ainda tem mais sete para disputar.

Ou seja, a campanha histórica que pode terminar com o título também pode alcançar um recorde difícil de ser superado nos próximos anos.

As campanhas do Botafogo nos pontos corridos*



1. 2024: 64 pontos

2. 2023: 64 pontos

3. 2011: 56 pontos

4. 2012: 55 pontos

5. 2007: 55 pontos

6. 2010: 59 pontos

7. 2016: 59 pontos

8. 2013: 61 pontos

9. 2017: 53 pontos

10. 2022: 53 pontos

11. 2008: 53 pontos

12. 2018: 51 pontos

13. 2006: 51 pontos

14. 2009: 47 pontos

15. 2019: 43 pontos

16. 2014: 34 pontos

17. 2020: 27 pontos



* Em 2015 e 2021 disputou a Série B