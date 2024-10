Artur Jorge foi alvo de ataques em vitória do Botafogo sobre o Red Bull Bragantino - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 27/10/2024 08:30

repudiou o acontecido e reforçou a luta para que "todos possam ser respeitados em solo brasileiro".

Botafogo acusou torcedores do Red Bull Bragantino de xenofobia (ataques, preconceito ou ódio a um indivíduo pelo fato de ser estrangeiro) contra o técnico Artur Jorge, na vitória por 1 a 0 no sábado (26), no Estádio Nabi Abi Chedid. A SAF alvinegra

Acreditamos que o futebol é um espaço de todos e há limites entre rivalidade e… pic.twitter.com/UlQvHvJHLU — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 27, 2024

O caso teria acontecido durante o confronto, quando alguns torcedores gritaram "português filho da p..." e "vai embora", segundo a repórter da TV Globo que cobria o jogo, Sofia Miranda.



Chama a atenção que o técnico do Bragantino, Pedro Caixinha, também é português, assim como Artur Jorge. O comandante do Botafogo respondeu aos ataques no fim da partida.



Ele virou-se para a arquibancada, abriu os braços e apontou para o escudo do Botafogo na camisa.



Veja na íntegra a nota oficial do Botafogo



"O Botafogo repudia veementemente os insultos xenofóbicos proferidos contra o técnico português Artur Jorge por alguns torcedores da equipe local na arquibancada do Estádio Nabi Abi Chedid.



Acreditamos que o futebol é um espaço de todos e há limites entre rivalidade e desrespeito.



Que essa luta não seja só do Botafogo e que todos possam ser respeitados em solo brasileiro. O Clube reitera o apoio ao seu treinador."