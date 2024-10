Vini Jr pode ser o primeiro brasileiro a conquistar a Bola de Ouro desde Kaká, em 2007 - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 28/10/2024 09:50

Rio - Vini Jr pode entrar para a história do futebol. Favorito para conquistar a Bola de Ouro, o jogador do Real Madrid pode entrar para um seleto grupo de craques brasileiros que já venceram a premiação. O vencedor será anunciado nesta segunda-feira (28), a partir das 16h (de Brasília), em cerimônia no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França.

Quatro brasileiros já conquistaram a Bola de Ouro. Ronaldo, que é o vencedor mais jovem da história, é o único com duas premiações (1997 e 2002). Além do Fenômeno, a lista também conta com Rivaldo em 1999, Ronaldinho em 2005 e Kaká em 2007. Desde então, somente Neymar ficou entre os três melhores em duas ocasiões, em 2015 e 2017, mas não venceu.

Já outros três brasileiros foram incluídos na lista de vencedores. Em 2015, a France Football decidiu rever os ganhadores no período de 39 anos em que o prêmio ficou limitado aos jogadores europeus. Houve alteração em 12 edições, e cinco craques foram nomeados ganhadores. Entre eles, Pelé em sete ocasiões, Garrincha em 1962 e Romário em 1994.

Nas contas da France Football, Pelé teria direito a sete Bolas de Ouro, referente aos anos de 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 e 1970. Em duas ocasiões, o Brasil foi campeão mundial (1958 e 1970). Já em 1962, ano do bi mundial, o prêmio seria de Garrincha. Por fim, Romário venceu em 1994, no ano da conquista do tetra.

O Brasil é o país não-europeu com mais premiações, enquanto a Argentina lidera a lista (todos com Messi). Sem contar a revisão da France Football, o Brasil soma cinco prêmios, empatado com Inglaterra e Itália, e atrás de Argentina (8), Alemanha, Holanda e Portugal (7). Em número de jogadores premiados, o Brasil fica empatado também com os ingleses (4), atrás somente de Alemanha, França e Itália (5).

Já se considerar a revisão da France Football, o Brasil seria o maior vencedor da Bola de Ouro com 14 premiações, além do país com mais jogadores premiados, com sete. A Argentina, por sua vez, teria 11 prêmios com três jogadores, já que Mario Kempes (1978) e Maradona (1986 e 1990) foram nomeados vencedores.

Após 17 anos, o Brasil pode voltar a ter o melhor jogador do mundo. Em ascensão, Vini Jr levou o Real Madrid ao segundo título de Liga dos Campeões em três anos, fazendo o gol decisivo mais uma vez. Na temporada 2023/24, fez 24 gols e 11 assistências em 39 jogos. Foi o terceiro ano consecutivo anotando mais de 20 gols. Além da conquista continental, também faturou o Campeonato Espanhol.