Vini Jr pode ser o primeiro brasileiro a conquistar a Bola de Ouro desde Kaká, em 2007 - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Vini Jr pode ser o primeiro brasileiro a conquistar a Bola de Ouro desde Kaká, em 2007Pierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 28/10/2024 07:00

O dia 28 de outubro poderá ser histórico para o futebol brasileiro. Afinal, Vini Jr é o grande favorito para conquistar a Bola de Ouro . Ele deve ser o primeiro atleta do país a vencer o prêmio desde 2007, quando Kaká foi eleito o melhor jogador do mundo. Seu possível triunfo nesta segunda-feira, inclusive, é cercado de simbolismo.

Ao desembarcar na Espanha, em 2018, o garoto de São Gonçalo teve o 28 como o seu primeiro número na camisa do Real Madrid. Atuou com ela somente por uma temporada. Porém, obteve bons números em seu primeiro ano pelo time espanhol.



Com a equipe principal e pela secundária dos merengues, Vini Jr somou oito gols e oito assistências em 36 jogos. Mesmo assim, não conseguiu escapar das críticas, seja dos torcedores ou da imprensa espanhola. Nos anos seguintes, contudo, firmou-se, virando, hoje, o principal jogador do clube.

Conexão com o Flamengo

As coincidências não se restringem somente ao Real Madrid. Mesmo do Brasil, Vini segue reforçando seu amor pelo Flamengo , que vem desde criança. A conexão com o Rubro-Negro também mostra como toda a jornada até a premiação, que irá acontecer em Paris, na França, é um roteiro bem escrito.

Isso porque nesta segunda-feira é comemorado o 'Dia do Flamenguista' e o de São Judas Tadeu, padroeiro do clube carioca, que é conhecido por ser o Santo das Causas Impossíveis.

Quando foi vendido, muito duvidou-se da sua capacidade de fazer sucesso na Espanha. Na internet, comentários como "ele não chega a vestir a camisa do Real Madrid" eram recorrentes. Outros o apelidavam de forma depreciativa, já dando como certo de que não iria muito longe. Até mesmo companheiros do mesmo time teriam dito que ele "joga contra"

Concorrência não será fácil

Apesar de ser o favorito, a disputa pela prêmio não será simples. Os companheiros Bellingham e Mbappé, além de Rodri, do Manchester City, são os principais concorrentes de Vini Jr. Mesmo assim, ele convocou a torcida brasileira para o evento da revista France Football.

"Sempre me apoiaram. Quando cheguei aqui por 18 anos, passei por muitas coisas e sempre trabalhei com a minha família e muitas pessoas que viram o meu processo e entenderam que eu ia evoluir. Que o Brasil possa unir forças. Eu sempre falei numa entrevista que queria que todos os brasileiros torcessem por mim", disse Vini Jr, após marcar um hat-trick na Liga dos Campeões, na última quarta (23).

O palco final

Caso conquiste a Bola de Ouro, a primeira partida de Vini Jr como o melhor jogador do mundo seria justamente contra o Valencia, no sábado (2), às 17h (de Brasília), no Mestalla, pelo Campeonato Espanhol. O palco do duelo é um dos locais em que o atleta mais sofreu insultos racistas no país europeu.

A vitória na premiação, portanto, coroaria não só sua performance nos últimos anos, quando foi extremamente decisivo, marcando gols que deram duas Liga dos Campeões para o Real Madrid, mas também toda a sua superação dentro e fora das quatro linhas para chegar ao topo do mundo.

*Reportagem do estagiário Lucas Dantas, sob a supervisão de Pedro Logato