Sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Sede da CBFLucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/10/2024 17:08

Rio - A CBF afastou os árbitros Diego Pombo Lopez, que esteve à frente do VAR em Flamengo x Juventude , e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, VAR em Vitória x Fluminense . Em comunicado publicado neste domingo (27), a entidade informou que os dois estão "sob avaliação do seu desempenho técnico".

Diego Pombo Lopez seria o responsável pelo VAR do jogo entre América-MG e Sport, válido pela 34ª rodada da Série B. Philip Georg Bennett assumirá a função.

Já Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral estava escalado como o VAR da partida entre Ituano e Santos, também válida pela 34ª rodada da segunda divisão. Adriano de Assis Miranda o substituirá.

Reclamações

O Juventude ficou na bronca com a marcação de um pênalti em cima de Gerson, já no segundo tempo, após contato com Mandaca na área. O árbitro Braulio da Silva Machado (FIFA/SC) marcou a infração, e o VAR não sugeriu a revisão. Gabigol foi para a cobrança e deixou o Flamengo com uma vantagem de 2 a 1 no placar. A partida terminou com triunfo do Rubro-Negro por 4 a 2.

Já em Vitória x Fluminense, a reclamação é pelo pênalti marcado a favor do Leão. Matheusinho caiu na área após uma disputa com Lima. O árbitro Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP) assinalou a infração, e o VAR também não recomendou a revisão. Alerrandro converteu e selou a o triunfo da equipe baiana por 2 a 1.