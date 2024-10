Lewandowski comandou vitória do Barcelona sobre o Real Madrid - AFP

Lewandowski comandou vitória do Barcelona sobre o Real MadridAFP

Publicado 27/10/2024 14:34

Com a goleada do Barcelona sobre o Real Madrid, por 4 a 0 no sábado (26), Robert Lewandowski se isolou ainda mais na artilharia do Campeonato Espanhol. O atacante do Barça marcou dois gols, chegou aos 14 e é o favorito para ser artilheiro da competição. Ao final da temporada, se isso acontecer, Lewa pode quebrar recorde histórico de Lionel Messi.

O craque argentino foi artilheiro do Campeonato Espanhol oito vezes, e era o único dono do recorde de mais artilharias nas Top 5 ligas europeias, até ano passado, quando o atacante polonês igualou a marca.

Lewandowski foi o máximo goleador da Bundelisga sete vezes, sendo seguidas (2018-22). E quando se transferiu para o Barcelona em 2022, chegou à oitava vez, na La Liga 22/23. Agora, basta ao atacante repetir o feito na atual temporada para se isolar.

As oito artilharias de Messi e Lewandowski

Lionel Messi: todas no Campeonato Espanhol pelo Barcelona

• 2010

• 2012

• 2013

• 2017

• 2018

• 2019

• 2020

• 2021

Lewandowski : 7 no Campeonato Alemão pelo Bayern de Munique e uma no Espanhol pelo Barça



• 2014

• 2016

• 2018

• 2019

• 2020

• 2021

• 2022

• 2023