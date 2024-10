Jair Ventura ficou pouco mais de três meses no Juventude - Divulgação / Juventude

Jair Ventura ficou pouco mais de três meses no JuventudeDivulgação / Juventude

Publicado 27/10/2024 12:15

O Juventude perdeu por 4 a 2 para o Flamengo , no Maracanã e chegou a cinco rodadas sem vencer no Brasileirão. Com isso,, e decidiu demitir Jair Ventura.

O treinador estava no clube há 101 dias e comandou a equipe por apenas 21 partidas, com um baixo aproveitamento de 35% e apenas cinco vitórias.



Ele entrou no lugar de Roger Machado, que fazia boa campanha no Brasileirão, mas optou por ir comandar o Internacional.



Adversário direto do Fluminense na luta contra o rebaixamento, o Juventude volta a campo no sábado (2) e tenta acabar com a má fase contra o Fortaleza, terceiro colocado, em Caxias do sul.