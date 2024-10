Vasco de Rafael Paiva tem confronto direto importante por vaga na Libertadores - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 27/10/2024 09:38

o Cruz-Maltino tem um confronto direto na segunda-feira (28), às 21h, em São Januário, para se aproximar do Bahia, sétimo. Esse jogo pode ser decisivo.

A vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Cuiabá, na quinta-feira (24), deu fim a um jejum de oito jogos sem vencer e, de quebra, recolocou a vaga na Libertadores no caminho. Em décimo lugar no Brasileirão,. Esse jogo pode ser decisivo.

Apesar de inicialmente apenas o G-6 se garantir na competição sul-americana, a possibilidade de abrirem mais duas vagas é real. Isso acontecerá se o Flamengo, quarto colocado, for campeão da Copa do Brasil, e o Botafogo, líder, conquistar a Libertadores.



As contas do Vasco



Nesse caso, com 40 pontos, o time de Rafael Paiva estaria a apenas quatro do G-8. E se vencer o Bahia, ficaria a um. Isso porque o Cruzeiro, oitavo na tabela, perdeu para o Athletico-PR (3 a 0) e estacionou nos 44.



O Vasco se aproximaria dos mineiros e também, ficaria a três pontos dos baianos, com 46. Outro clube que pode brigar pela vaga na Libertadores, o Atlético-MG também tropeçou (levou 3 a 1 do Internacional) na rodada e, com 41, seria ultrapassado.



Por isso, o confronto com o Bahia é muito importante para as pretensões vascaínas. Já que, na sequência, terá dois confrontos contra clubes da parte de cima da tabela: o líder Botafogo e o Fortaleza, terceiro colocado.