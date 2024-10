Alex Poatan é o atual campeão meio-pesado do Ultimate - (Foto: Divulgação/UFC)

Alex Poatan é o atual campeão meio-pesado do Ultimate (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 27/10/2024 12:00

Ex-campeão peso-médio e atual dono do cinturão meio-pesado do UFC, Alex Poatan já manifestou, em algumas ocasiões, o desejo de subir para o peso-pesado. O intuito é bem claro: se tornar campeão em três divisões de peso diferentes, algo inédito na história do Ultimate até o momento. Visto como uma das grandes estrelas da organização nos dias atuais, o brasileiro sabe que se trata de um desafio complexo.



Para lutar - e ser campeão - na categoria mais pesada e nobre do MMA, Alex Poatan sabe que precisa ganhar peso para lidar com atletas que pesam perto dos 120kg e, em alguns casos, até ultrapassam essa marca no dia da luta. Existe também a preocupação em ganhar peso sem perder a agilidade e a resistência, sobretudo em duelos que tenham uma duração maior.