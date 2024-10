Fernando Tererê é um dos grandes nomes do Jiu-Jitsu - (Foto: Divulgação)

Publicado 27/10/2024 10:00

Um dos nomes mais icônicos da história do Jiu-Jitsu, Fernando Tererê é reverenciado tanto por sua habilidade técnica quanto pelo impacto cultural e social que trouxe ao esporte. Conhecido por seu estilo de luta único, Tererê contribuiu significativamente para a popularização do Jiu-Jitsu e ajudou a abrir caminho para muitos atletas das comunidades mais humildes do Brasil. Seu carisma, habilidade e poder se superação inspiraram - e inspiram - gerações.

Seus feitos o levaram a ser homenageado no Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2023, organizado pelo Sindilutas, que no dia 15 de novembro, feriado de Proclamação da República, volta a apoiá-lo em um seminário pra lá de especial na Academia Castelo D’Ouro, liderada pelo faixa-preta Matheus D'Ouro na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"Tererê é um ícone, uma lenda viva do Jiu-Jitsu. Temos diversos amigos em comum, uma pessoa muito simpática, educada e que representa com orgulho a nossa arte suave. Para nós é uma honra recebê-lo. O valor do seminário é de R$ 50,00, até simbólico se tratando do fenômeno Tererê, e com o intuito de ajudar ele", afirmou Matheus, que completou:

"Hoje, Fernando Tererê não apenas ensina a arte do Jiu-Jitsu, mas também compartilha lições de vida em seminários ao redor do mundo. Esses eventos são oportunidades valiosas para os praticantes e admiradores do esporte, que têm a chance de aprender diretamente com uma lenda".

Por fim, Matheus D'Ouro agradeceu o apoio do Sindilutas, que vem atuando com força em prol do desenvolvimento das artes marciais no Rio: "Acho excelente o trabalho liderado pelo professor Fabrício Xavier (presidente do Sindilutas), transformando a vida de muitos atletas, professores e dos esportes de combate", encerrou.

SERVIÇO:

Seminário com Fernando Tererê

Sexta-feira, 15 de novembro de 2014 - 9h

Academia Castelo D’Ouro - Rua Elias Lobo, nº 598, Campo Grande-RJ

Inscrições: (21) 96417-5279 (vagas limitadas)