Tatiana Predadora aplicou um nocautaço para faturar título peso-galo de MMA (Foto: Myriam Albertuni)

Publicado 28/10/2024 12:00 | Atualizado 28/10/2024 22:54

Três disputas de cinturão, diversas artes marciais reunidas e grandes combates marcaram a sétima edição do SFT Outubro Rosa, que aconteceu no último sábado (26), no Clube Atlético Juventus, na Mooca-SP. Com um card 100% feminino, o evento busca ajudar na campanha de conscientização que visa alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama – e mais recentemente de colo do útero.



Na luta principal, Beatriz França desbancou Laysa Silva, até então dona do cinturão peso-mosca de Xtreme, para se tornar a nova campeã da modalidade que consiste em realizar duelos de trocação em um octógono e com luvas de MMA (4 ao invés de 10 onças), sem clinch ou jogo de chão.



O triunfo por decisão unânime (triplo 49-45) foi o terceiro seguido da paulista no SFT, consolidando Beatriz como uma das estrelas do Xtreme: "Estou muito feliz! Esse cinturão já era para ser meu há muito tempo, hoje eu vim buscar ele e deixar bem claro para todo mundo que eu sou a campeã. Sobre a luta, eu sempre vou em busca do nocaute, mas estava preparada para cinco rounds e deu tudo certo", afirmou Bia ainda no cage.

Beatriz França foi um dos destaques do SFT Outubro Rosa VII (Foto: Myriam Albertuni)

Já no co-main event, a estreante Tatiana Predadora derrotou Sidy Rocha por nocaute técnico no terceiro round para conquistar o título peso-galo de MMA, que estava vago. O confronto foi pautado na trocação, com Sidy superior nos dois primeiros assaltos, até que um potente golpe de direita da "Predadora" virou o duelo e definiu a disputa.



Fechando os combates valendo cinturão, Bianca Sattelmayer mostrou quem é a campeã peso-palha de Xtreme, e contra a desafiante Andreine Boeira, venceu com um nocaute técnico no quarto round após um verdadeiro atropelo. De quebra, Bianca chegou ao seu quinto triunfo seguido na organização - somando MMA e Xtreme.



Presidente do evento, David Hudson comemorou o sucesso do SFT Outubro Rosa VII, que além de transmissão da Samsung TV Plus, TLC Channel, Pluto TV e Band, também está disponível no canal de YouTube SFT Combat: "Tivemos mais uma grande edição celebrando as mulheres, conscientizando sobre o câncer de mama/útero e com confrontos de altíssimo nível, com destaque para as três disputas de título que coroaram Beatriz França, Tatiana Predadora e Bianca Sattelmayer".



No duelo que abriu o card principal, Gabriela Ribeiro, craque do Kickboxing, estreou no MMA com uma vitória sobre Wana Muniz por decisão unânime dos jurados. Letícia Orchel, por sua vez, nocauteou Maju Leoa no encerramento do card preliminar em luta de Xtreme.



Ainda pela modalidade de trocação, Estefanne Thomazella, Bianca Vitória e Luana Diniz triunfaram por decisão, enquanto Geisy Nascimento derrotou Andressa Meg no MMA. Já no grappling, Ana Maria Índia se impôs contra Denise Yoshimura para levar a melhor por 2 a 0 nos pontos.



RESULTADOS COMPLETOS:



SFT Outubro Rosa VII

Sábado, 26 de outubro de 2024

Clube Atlético Juventus, na Mooca-SP



Card principal

Xtreme cinturão: Beatriz França derrotou Laysa Silva por decisão unânime

MMA cinturão: Tatiana Predadora derrotou Sidy Rocha por nocaute técnico no 3R

Xtreme cinturão: Bianca Sattelmayer derrotou Andreine Boeira por nocaute técnico no 4R

MMA: Gabriela Ribeiro derrotou Wana Muniz por decisão unânime



Card preliminar

Xtreme: Letícia Orchel derrotou Maju Leoa por nocaute no 3R

Xtreme: Estefanne Thomazella derrotou Inglyd Emillay por decisão dividida

MMA: Geisy Nascimento derrotou Andressa Meg por decisão unânime

Xtreme: Bianca Vitória derrotou Ana Canelinha por decisão unânime

Grappling: Ana Maria Índia derrotou Denise Yoshimura por pontos

Xtreme: Luana Diniz derrotou Jady Pitbull por decisão unânime



Card semi-pro

Xtreme: Duda Santana derrotou Amanda Rafaela por nocaute no 1R

MMA: Jaqueline Lopes derrotou Livia Castro por decisão unânime

Caratê: Carolina Costa e Beatriz Nunes empataram

Grappling: Elinete Magalhães derrotou Akemi Cunha por finalização

