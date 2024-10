Ilia Topuria nocauteou Max Holloway e manteve o cinturão peso-pena em sua posse - (Foto: Reprodução/UFC)

Ilia Topuria nocauteou Max Holloway e manteve o cinturão peso-pena em sua posse (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 27/10/2024 19:00

Realizado neste sábado (26), em Abu Dhabi (EAU), o UFC 308 consolidou Ilia Topuria como um dos grandes nomes da organização na atualidade. Fazendo a luta principal do card, o georgiano aplicou um nocaute espetacular sobre Max Holloway e manteve o cinturão peso-pena em sua posse. No co-main event, Khamzat Chimaev teve uma atuação impressionante, finalizou o ex-campeão Robert Whittaker ainda no primeiro round e está bem próximo de garantir uma chance de lutar pelo cinturão peso-médio.



O UFC 308 contou ainda com seis brasileiros em ação. No entanto, o aproveitamento foi péssimo e todos eles saíram derrotados. Os estreantes Raffael Cerqueira e Carlos Leal foram derrotados por Ibo Aslan e Rinat Fakhretdinov, enquanto Rafael dos Anjos, Brunno Hulk, Victor Hugo e Bruno Blindado acabaram sendo superados por Geoff Neal, Abus Magomedov, Farid Basharat e Ismail Naurdiev.

Ilia Topuria começou a luta principal do UFC 308 em alto ritmo e aplicou bons golpes sobre Max Holloway, seguida de uma boa queda. Com boas e rápidas combinações, o georgiano teve bons momentos, mas nos contragolpes, o americano teve vantagem nos golpes significativos, trazendo equilíbrio ao confronto. No segundo round, Topuria melhorou sua movimentação e conectou golpes precisos, mas recebeu boas respostas de Holloway, que acertou socos limpos no raio de ação de Ilia.Depois de muito equilíbrio nos dois primeiros assaltos, o terceiro marcou o fim do confronto. Um potente direto de direita balançou Max Holloway, e ao perceber isso, Ilia Topuria partiu para cima e, após uma sequência de golpes brutal, incluindo um devastador cruzado de esquerda, conseguiu a vitória sobre o havaiano, que até então, nunca havia sido nocauteado. Com isso, o georgiano defende o cinturão peso-pena com sucesso pela primeira vez.Em duelo válido pela divisão dos meio-pesados no card principal do UFC 308, Aleksandar Rakic usou e abusou dos chutes baixos na perna de Magomed Ankalaev, que por sua vez, tentou responder com golpes na média distância, mas não teve contundência. No segundo round, o russo reagiu e controlou o centro do octógono, conectando bons golpes na trocação e igualando o placar nas parciais.Sem buscar a queda em nenhum momento, Magomed Ankalaev manteve a luta em pé no terceiro e último assalto e, com golpes pontuais, se manteve em vantagem. Na reta final, os dois lutadores foram para a luta agarrada, mas tiveram pouca efetividade. Dessa forma, após o término dos três rounds, Ankalaev foi declarado vencedor por decisão unânime e agora aguarda uma posição do Ultimate para saber se será o próximo desafiante ao cinturão meio-pesado, que pertence a Alex Poatan.Fechando o card preliminar do UFC 308, Raffael Cerqueira fez a sua estreia pela organização, mas sequer conseguiu mostrar suas credenciais. Sem perder tempo, seu adversário, Ibo Aslan, partiu para cima e encurralou o brasileiro contra a grade, conectando uma sequência impressionante de golpes, que levou o árbitro central a interromper o confronto ainda no início do primeiro round.Com o resultado, o baiano é derrotado em sua estreia no Ultimate e também perde sua invencibilidade no MMA, onde tinha 11 vitórias. Já o turco Ibo Aslan emplacou a sexta vitória consecutiva da sua carreira, sendo a segunda desde que foi contratado pelo Ultimate.Geoff Neal e Rafael dos Anjos foram para a trocação franca desde o início no UFC 308 e o brasileiro chegou a balançar após uma sequência de golpes do americano. Na sequência, o duelo voltou a ficar em pé, mas ao receber um novo golpe, Dos Anjos sofreu uma lesão no joelho esquerdo e não teve mais condições de seguir no combate.Dessa forma, Geoff Neal foi declarado vencedor por nocaute técnico ainda no primeiro round e se recuperou das duas derrotas que havia sofrido anteriormente. Por outro lado, o brasileiro, que completa 40 anos de idade justamente neste sábado, amargou seu terceiro revés consecutivo na organização norte-americana.

Dos Anjos sofreu lesão ainda no 1º round e não teve como seguir no duelo contra Neal (Foto: Reprodução/UFC)

O confronto entre Brunno Hulk e Abus Magomedov começou de forma bem estudada no UFC 308. Com maior envergadura, o russo buscou encurralar o brasileiro contra a grade, mas pouco desenvolveu na luta em pé no primeiro round. O duelo ganhou em movimentação no segundo assalto e Brunno chegou a balançar Magomedov com uma ótima sequência de golpes, mas logo na sequência, foi derrubado pelo russo, que conseguiu controlar o curitibano por cima, tornando a parcial bem equilibrada.Os dois lutadores iniciaram o último round conectando bons golpes na trocação, mas Abus Magomedov seguiu sua estratégia à risca e voltou a derrubar Brunno Hulk em duas oportunidades. Na segunda ocasião em que esteve por cima, o russo encaixou um justo katagatame, que levou o brasileiro a dar os três tapinhas em sinal de desistência. Com o resultado, Brunno volta a perder após emplacar duas vitórias em sequência no Ultimate.O duelo entre Victor Hugo e Farid Basharat começou agitado no UFC 308, com ambos conectando golpes. O brasileiro foi para a queda de sacrifício ao buscar a chave de calcanhar em duas oportunidades, mas não conseguiu encaixar o golpe sobre o afegão, que trabalhou bons golpes na trocação. O segundo round foi baseado em sua maioria na luta em pé, onde Basharat vinha sendo melhor, mas viu Victor Hugo crescer de produção na última metade da parcial.Sentindo o bom momento, o goiano partiu para cima no último assalto, mas viu o afegão controlar o combate ao aplicar uma queda providencial, se mantendo por cima de Victor Hugo em grande parte do round. Com o fim do confronto, Farid Basharat levou a melhor na decisão unânime dos jurados e manteve sua invencibilidade no MMA, agora com 13 vitórias. Já o brasileiro sofreu sua primeira derrota no Ultimate em duas lutas realizadas.Bruno Blindado iniciou sua luta no UFC 308 recebendo alguns chutes baixos de Ismail Naurdiev. O marroquino, na sequência, passou a pressionar o brasileiro contra a grade e chegou a aplicar uma queda, terminando o primeiro round em superioridade. Naurdiev continuou mostrando boas ações na luta em pé no segundo round, e um dos seus golpes derrubou Blindado. Ismail, na sequência, voltou a derrubar Bruno e ampliou sua vantagem no confronto.Seguindo sua estratégia, Ismail Naurdiev continuou levando Bruno Blindado contra a grade e anulou todas as ações ofensivas do paraibano, que pouco conseguiu produzir ao longo do combate. No fim, Naurdiev saiu com a vitória na decisão unânime dos jurados no UFC 308 e o brasileiro amargou sua quarta derrota consecutiva, ficando em situação de risco na organização.Primeiro atleta a representar o Brasil no UFC 308, o estreante Carlos Leal viu seu adversário, Rinat Fakhretdinov, buscar a luta agarrada ainda nos primeiros segundos. O brasileiro foi bastante pressionado contra a grade, mas conectou bons golpes enquanto a luta esteve na trocação. O paranaense cresceu de produção no segundo round e trabalhou boas combinações de golpes na luta em pé, com socos, joelhadas e chutes baixos, frustrando o jogo do russo na luta agarrada.Carlos Leal iniciou o último round defendendo as tentativas de queda de Fakhretdinov, que já mostrava um certo desgaste. Na reta final, o brasileiro chegou a derrubar o russo, mas não conseguiu sustentar a posição, e viu Rinat apertar o ritmo e encaixar bons golpes na metade final da parcial. Ao fim dos três assaltos, o russo foi declarado vencedor na decisão unânime dos jurados, frustrando a expectativa de Leal, que esperava estrear com triunfo no Ultimate pelo desempenho que apresentou.Ilia Topuria derrotou Max Holloway por nocaute no 3RKhamzat Chimaev finalizou Robert Whittaker com um mata-leão no 1RMagomed Ankalaev derrotou Aleksandar Rakic por decisão unânime dos juradosLerone Murphy derrota Dan Ige por decisão unânime dos juradosShara Magomedov derrotou Armen Petrosyan por nocaute no 1RIbo Aslan derrotou Raffael Cerqueira por nocaute técnico no 1RGeoff Neal derrotou Rafael dos Anjos por nocaute técnico no 1RMateusz Rebecki derrotou Myktybek Orolbai por decisão dividida dos juradosAbus Magomedov finalizou Brunno Hulk com um katagatame no 3RKennedy Nzechukwu derrotou Chris Barnett por nocaute técnico no 1RFarid Basharat derrotou Victor Hugo por decisão unânime dos juradosIsmail Naurdiev derrotou Bruno Blindado por decisão unânime dos juradosRinat Fakhretdinov derrotou Carlos Leal por decisão unânime dos jurados