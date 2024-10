Khamzat Chimaev atropelou Robert Whittaker no UFC 308 - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 28/10/2024 16:00 | Atualizado 28/10/2024 20:04

À medida em que impressiona cada vez mais os fãs de MMA com seus desempenhos, Khamzat Chimaev mira voos ainda maiores. No último sábado (26), com uma atuação dominante, o checheno radicado na Suécia não deu qualquer tipo de chance a Robert Whittaker e derrotou o ex-campeão peso-médio por finalização ainda no primeiro round, no co-main event do UFC 308, realizado em Abu Dhabi (EAU).



Ao derrotar um lutador do "calibre" de Robert Whittaker, Khamzat Chimaev provou suas credenciais na divisão dos médios e muitos fãs de MMA já estão na expectativa para ver o lutador disputando o cinturão da categoria, que atualmente pertence a Dricus Du Plessis. Além disso, há quem considere que "Borz" também tem totais condições de ter uma posição de destaque nos meio-pesados, onde Alex Poatan reina nos dias de hoje.