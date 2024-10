Paulo Victor espera manter a boa fase em 2025 - (Foto: Reprodução)

Publicado 28/10/2024 10:00 | Atualizado 28/10/2024 17:40

Hoje em dia faixa-marrom, Paulo Victor é mais um daqueles casos em que o Jiu-Jitsu entra na vida da pessoa e depois nunca mais sai. Antes atleta de Crossfit, o carioca começou na arte suave em 2018 e, desde então, não largou, almejando chegar em breve na faixa preta.



Treinando com o professor Rafael Pizzialli na Nova União - Recreio, no Rio de Janeiro, Paulo Victor vem colhendo os frutos dessa dedicação. E nesta temporada, soma medalhas em alguns dos principais campeonatos do país.



"Em 2024 fui campeão do Sul-Americano da CBJJD, Brasileiro da CBJJO e Brasileiro No-Gi da CBJJ, além de terceiro lugar no Sul-Americano No-Gi da CBJJ. Sem dúvidas, é o meu melhor ano competitivo. Foquei muitos nos campeonatos e na minha preparação. Contei com o acompanhamento da nutricionista Thuany Guedes, que me ajudou a bater o peso sem preocupações, me mantendo forte, e do meu treinador, Rafael, que estava sempre focado em traçar planos para as lutas", disse o faixa-marrom, que completou:



"Com esse desempenho, consegui fechar um patrocínio com a maior marca de alimentação saudável do Brasil, a Boali, que também apoia o Ironman Brasil e a Porsche Cup, por exemplo. Um suporte fundamental, que vai ajudar na busca dos meus objetivos. A partir de agora estou focado no Brasileiro da CBJJ e no Mundial da IBJJF, ambos em 2025, e espero seguir minha preparação para repetir este ano de grandes conquistas".