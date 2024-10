Christiano Lima é um dos cerca de 30 jovens atendidos pelo JCRJ - (Foto: Divulgação)

Publicado 28/10/2024 07:00 | Atualizado 28/10/2024 17:22

Vice-campeão brasileiro de judô na categoria sub-13, Christiano Lima, do projeto social Judô Clube Rio de Janeiro (JCRJ), irá representar o Brasil no Pan-Americano da modalidade, agendado entre 26 e 29 de dezembro, em Varadero, Cuba.



Morador da comunidade Cinco Bocas, Christiano Lima é um dos cerca de 30 jovens atendidos pelo JCRJ, que funciona no bairro de Brás de Pina, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Mais que medalhas, o judô lhe rendeu conquistas incomensuráveis.



"O judô me ajudou, me ensinou a escutar melhor a minha mãe, a minha avó, diminui bastante meu nervosismo, me tornou mais disciplinado. E considero que o Judô Clube Rio é a minha segunda família", destaca o jovem.