Kleber Bambam e Whindersson Nunes podem se enfrentar no Boxe em 2025 - (Foto: Reprodução)

Publicado 29/10/2024 11:00

Kleber Bambam usou as redes sociais para anunciar que está próximo do seu retorno ao Boxe. O vencedor da primeira edição do "Big Brother Brasil" estreou na nobre arte sendo nocauteado por Acelino Popó Freitas em fevereiro deste ano, no FMS 4, em combate que durou apenas 36 segundos.



Por meio da ferramenta "stories" do Instagram, Bambam revelou que retornou aos treinamentos e já tem um alvo definido para enfrentar em 2025: o influenciador e pugilista Whindersson Nunes, que também estreou no Boxe em duelo de exibição contra Popó e tem confronto marcado para novembro contra o indiano Neeraj Goyat, no mesmo card de Mike Tyson vs Jake Paul. Segundo Kleber, ele o piauiense têm conversas avançadas para um duelo, mas garantiu que, caso "Whind" não possa lutar, ele já tem um "plano B" em mente.