Vini Jr é destaque do Real Madrid nas últimas temporadas e favorito ao Bola de OuroThomas COEX / AFP

Publicado 27/10/2024 13:24

para o técnico do Flamengo, Filipe Luís, não há dúvidas de que o atacante do Real Madrid sairá como o vencedor. O prêmio Bola de Ouro, entregue pela revista 'France Football' ao melhor jogador do mundo, acontece na segunda-feira (28), em Paris, e tem Vini Jr como favorito . Ede que o atacante do Real Madrid sairá como o vencedor.

"Todo mundo sabe que vai ser ele, merecido, conquistou tudo que conquistou sozinho. Ninguém deu nada de presente para ele. Ele saiu do lugar onde foi criado para ser o melhor jogador do mundo e do Real Madrid", avaliou.

E diante da iminente coroação de Vini Jr pelo futebol que vem apresentando, Filipe Luís deu uma dica ao jogador.



"O único recado que eu posso dar para ele é que ele não pare, que ele continue, que ele vá atrás de outra Bola de Ouro, que continue a ambição. Não é fácil tocar o céu e continuar lá, o mais difícil é permanecer lá. Ele tem que continuar com a mesma alegria que ele tem", disse o técnico do Flamengo.



Além do ex-jogador, jornais da Espanha já cravaram a vitória do atacante brasileiro no prêmio Bola de Ouro. Tanto o 'Marca' quanto o 'As' garantiram que o troféu é dele.