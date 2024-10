Fluminense de Mano Menezes não consegue se afastar da zona de rebaixamento - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 27/10/2024 12:44

constante risco de flertar com o rebaixamento, como acontece desde que o Brasileirão de 2024 começou.

Fluminense começou a rodada com quatro pontos de vantagem para o Z-4 e termina a apenas dois. A derrota por 2 a 1 para o Vitória é mais um tropeço que impede o Tricolor de se distanciar e o mantém no

Por mais que tenha conseguido uma importante arrancada sob o comando de Mano Menezes, o time não consegue respirar aliviado. A começar pelo péssimo início de campeonato com o técnico Fernando Diniz, quando fez apenas sete pontos em 15 rodadas, amargou a lanterna e ficou sob sério risco de queda.



Desde então, esse flerte com o rebaixamento é constante, e só deu uma aliviada após a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na rodada passada, quando ficou em 11º lugar. Mas a situação poderia estar mais confortável.



Quando já passava pela recuperação e saiu da zona de rebaixamento, o Fluminense enfrentou o Juventude podendo dar um pulo na tabela, abrir vantagem para o Z-4 e ultrapassar o adversário. E esteve perto disso ao estar vencendo por 1 a 0 até os 36 minutos do segundo tempo.



Mas numa desatenção do time, dois gols em três minutos transformaram o que seria uma vantagem de oito pontos para a zona de rebaixamento em cinco. Ainda assim seria uma boa distância.



Só que logo na sequência, o Tricolor ficou duas rodadas sem vencer, voltando a ficar perigosamente próximo da degola. E o último jogo dessa sequência foi o lanterna Atlético-GO, com um gol sofrido aos 39 minutos do segundo tempo.



Como resultado, ficou a dois pontos do Z-4 e novamente sob pressão. Mas três vitórias seguintes aliviaram a situação, que voltou a se enrolar com a derrota para o Vitória, com um gol sofrido nos acréscimos.

"Você disputa jogos difíceis do Brasileiro em qualquer lugar. Mas não pode perder assim, nessa hora, do jeito que perdeu. E essa foi uma das tônicas da conversa que a gente teve com os jogadores", afirmou Mano.