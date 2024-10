Raphina, Lewa e Yamal fizeram os gols do Barcelona contra o Real Madrid - Divulgação / Barcelona

Publicado 27/10/2024 15:15

Durante o clássico entre Barcelona e Real Madrid, Lamine Yamal, jogador do clube catalão, foi alvo de ataques racistas por torcedores merengues. O atacante de apenas 17 anos, marcou um gol na vitória do Barça sobre o rival, por 4 a 0. O brasileiro Vinícius Júnior saiu em apoio do jogador nas redes sociais, cientes do caso, o Real Madrid, a La Liga e o governo espanhol também se pronunciaram.



No X, ViniJr, que jogou o clássico, declarou que a situação toda foi lamentável, e que sabe que Madrid e a polícia espanhola vão identificar e punir os criminosos.

"É lamentável o que aconteceu ontem no Bernabéu com insultos racistas. Não há espaço para esses criminosos em nossa sociedade. Todo o meu apoio ao Lamine, Ansu e Raphinha. Eu sei que Madrid e a polícia vão fazer coisas para identificar e punir os culpados!!", disse o jogador.



Em comunicado, o Real Madrid classificou a atitude dos seus torcedores como “lamentável e desprezível” e abriu uma investigação para encontrar os criminosos.

"O Real Madrid condena de forma categórica o racismo, a xenofobia e a violência no futebol e no esporte, e lamenta profundamente os insultos de alguns torcedores ontem à noite. O Real Madrid abriu uma investigação com o objetivo de encontrar e localizar os autores destes lamentáveis e desprezíveis insultos, a fim de adotar as medidas disciplinares e judiciais pertinentes", disse o clube em nota oficial.



A La Liga também se pronunciou sobre o caso e disse que vai denunciar as ofensas dirigidas a Yamal à polícia espanhola e ao Ministério Público.

"Diante dos fatos ocorridos durante a partida entre Real Madrid CF e FC Barcelona, na qual foram observadas condutas racistas intoleráveis, a LALIGA denunciará imediatamente os insultos e gestos racistas dirigidos aos jogadores do FC Barcelona à Seção de Ódio da Brigada de Informação da Polícia Nacional. A La Liga condena veementemente estes acontecimentos no estádio Santiago Bernabéu e mantém-se firme no seu compromisso de erradicar qualquer tipo de comportamento racista e de ódio, dentro e fora dos estádios”, informou a La Liga.

O governo espanhol também foi mais um a se pronunciar sobre os insultos a Yamal. Segundo eles, o El Clássico é um dos maiores espetáculos do mundo e tem uma importância enorme no futebol.

"O Conselho Superior de Deportes (CSD) condena os insultos de caráter racista ocorridos neste sábado no estádio Santiago Bernabéu, durante a partida entre Real Madrid e Barcelona. O El Clássico é um dos maiores espetáculos do mundo, e expressa a verdadeira importância que o futebol tem no nosso país. E, como em qualquer outro evento esportivo, não cabe nunca expressões de violência, racismo, xenofobia, ódio ou intolerância", afirmou o governo espanhol.