Rio - O presidente do Fluminense , Mário Bittencourt, afirmou que o time foi prejudicado na derrota para o Vitória por 2 a 1 , pela 31ª rodada do Brasileirão. Em publicação no Instagram, neste domingo (27), o mandatário questionou a marcação do pênalti a favor do Leão já na reta final do segundo tempo, que culminou no gol de Alerrandro.

"Talvez seja o quarto erro ao longo do campeonato que nos 'arranca' pontos importantes. Já deixei claro em outras oportunidades que não coloco em suspeita a honestidade dos árbitros. Meu questionamento está na falta de critérios ao longo da competição e na mudança de rumo a cada rodada", diz um trecho da publicação do presidente.

Mário ainda disse que aconteceram erros de pênaltis marcados em Flamengo x Juventude e Palmeiras x Fortaleza. O presidente pontuou que ocorreram contatos físicos normais nos três casos e chamou a atenção para a mudança de postura do VAR. Ele também destacou que o problema da arbitragem é a falta de convicção.

"De uma hora pra outra o VAR passou de 'interventor das decisões de campo' a 'mero observador passivo' do jogo. Isso aconteceu em nosso jogo, no jogo Flamengo x Juventude e Palmeiras x Fortaleza. Portanto, está nítido que o problema da arbitragem é a falta de convicção. A cada erro ou reclamação dos clubes se muda a rota do 'processo' e o resultado está aí: erros capitas a cada rodada. Ontem foi latente que uma frágil 'filosofia' de não interferência do VAR foi adotada pelos árbitros e se virou contra eles", escreveu Mário.

O mandatário garantiu que o Tricolor "adotará as médias administrativas cabíveis". Além disso, o dirigente pediu uma reflexão à CBF sobre o que aconteceu no último sábado.

"Está claro que por decisão própria ou por ordem superior, os árbitros decidiram ter menos interferência do VAR. Deu no que deu! Isso é falta de convicção e sem ela, não se chega a lugar algum. Que a comissão de arbitragem da CBF faça uma reflexão do que ocorreu ontem. Os prejuízos são gravíssimos", ressaltou o presidente.

Sobre o pênalti marcado contra o Fluminense FC, não há dúvida de que fomos prejudicados pela arbitragem. Talvez seja o quarto erro ao longo do campeonato que nos "arranca" pontos importantes. Já deixei claro em outras oportunidades que não coloco em suspeita a honestidade dos árbitros. Meu questionamento está na falta de critérios ao longo da competição e na mudança de rumo a cada rodada.

Ontem os erros não foram somente contra o Fluminense. Curiosamente, três lances semelhantes (contatos físicos normais) tiveram pênaltis inexistentes assinalados sem interferência do VAR. De uma hora pra outra o VAR passou de "interventor das decisões de campo" a "mero observador passivo" do jogo. Isso aconteceu em nosso jogo, no jogo Flamengo x Juventude e Palmeiras x Fortaleza. Portanto, está nítido que o problema da arbitragem é a falta de convicção. A cada erro ou reclamação dos clubes se muda a rota do "processo" e o resultado está aí: erros capitas a cada rodada. Ontem foi latente que uma frágil "filosofia" de não interferência do VAR foi adotada pelos árbitros e se virou contra eles.

Não sei que tipo de pressão possa estar ocorrendo, mas estou convicto da mudança de critério que gerou enormes prejuízos aos clubes. O VAR não chamar o árbitro no lance foi surreal, até mesmo porque, desde o primeiro tempo jogadores do Vitória simularam pênaltis, um, inclusive, anulado pelo próprio VAR. Se houve simulação de pênaltis no primeiro tempo, por que não analisar o lance no último minuto da partida? Porque a "vista grossa" no lance capital do jogo?

Está claro que por decisão própria ou por ordem superior, os árbitros decidiram ter menos interferência do VAR. Deu no que deu!! Isso é falta de convicção e sem ela, não se chega a lugar algum. Que a comissão de arbitragem da CBF faça uma reflexão do que ocorreu ontem. Os prejuízos são gravíssimos. O Fluminense, como sempre faz ao ser prejudicado, adotará as médias administrativas cabíveis, mas o fará sabendo que o problema vai muito além de afastar ou punir árbitros. Ou abrimos um debate sério sobre o tema envolvendo os "atores" do futebol brasileiro ou seguiremos retrocedendo!!