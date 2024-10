Lance do pênalti marcado a favor do Vitória no jogo diante do Fluminense - Reprodução/CBF

Lance do pênalti marcado a favor do Vitória no jogo diante do FluminenseReprodução/CBF

Publicado 27/10/2024 20:54 | Atualizado 27/10/2024 20:55

Rio - A CBF divulgou a revisão do VAR do pênalti polêmico marcado na derrota do Fluminense para o Vitória por 2 a 1 . O árbitro de campo, Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP), assinalou a infração de Lima sobre Matheusinho na hora. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA) concordou com a marcação após analisar o lance.

"O atacante vai com a perna para tentar tocar a bola. O jogador defensor (Lima) vem e calça ele. É só embaixo. Embaixo tem, o jogador chega atrasado e chuta. Ele vai tocar a bola e acaba sendo atingido", disse Guarizo, que estava responsável pelo VAR, ao fazer a revisão.

O lance em questão aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo, quando a partida estava empatada em 1 a 1. O árbitro viu falta de Lima em Matheusinho, e o pênalti foi marcado. Alerrandro converteu a cobrança e selou o triunfo do Vitória por 2 a 1.

A decisão da arbitragem de marcar o pênalti e do VAR de não intervir gerou polêmica. Neste domingo (27), o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, se manifestou por meio das redes sociais e afirmou que o Tricolor foi prejudicado . Ele ainda anunciou que o clube "adotará as medidas administrativas cabíveis".