Lance do jogo entre Arsenal e LiverpoolAdrian Dennis / AFP

Publicado 27/10/2024 16:27

O Liverpool foi a Londres enfrentar neste domingo o Arsenal pela 9ª rodada do Campeonato Inglês, no Emirates Stadium, para tentar reaver a liderança do torneio, tomada no último sábado pelo Manchester City . Apesar do excelente jogo, o empate em 2 a 2 acabou sendo insuficiente para a equipe do técnico Arnie Slot se manter no topo.

O resultado deixou o time vermelho com 22 pontos, a um do rival de Manchester. A igualdade também não favoreceu o Arsenal, que perdeu a oportunidade de encostar de vez nos primeiros colocados e fechou a rodada no terceiro posto: 18 pontos.

O jogo começou com o Liverpool adiantando a marcação no campo do Arsenal, o que se refletiu na dificuldade dos visitantes buscarem uma transição rápida. No entanto, foram os donos da casa que abriram o placar, aos 8 minutos. Saka recebeu um lançamento do campo defensivo, driblou Robertson na entrada da área e chutou no ângulo direito.

Depois do gol, o Arsenal fechou suas linhas defensivas, à espera do Liverpool. Aos 13, Mohamed Salah pegou de voleio a bola na entrada da área após um rebote e quase marcou. Quatro minutos depois, veio o empate. Após cobrança de escanteio de Alexander-Arnold, o zagueiro Van Dijk cabeceou a bola para dentro das redes, empatando o jogo.

O empate não era bom para ninguém, mas foi o Arsenal que tirou proveito dos espaços que Salah e Arnold deixavam no lado direito. Aos, 43, Merino subiu para aproveitar a bola aérea e cabeceou para deixar o Arsenal em vantagem: 2 a 1.

O segundo tempo começou truncado e o Liverpool teve de correr atrás do resultado. De tanto insistir o empate veio pelos pés de Salah. Aos 36, em contra-ataque, a bola foi lançada para Darwin Núnez, que tocou para o egípcio deixar tudo igual: 2 a 2. Daí em diante, os Reds mantiveram a pressão, mas o confronto acabou terminando empatado. No próximo sábado, o Arsenal visita o Newcastle às 9h30 no St. James' Park. O Liverpool recebe o Anfield - também no sábado, às 12h.