Publicado 27/10/2024 18:50 | Atualizado 27/10/2024 19:09

Se, nos gramados, ganhar Fla-Flu é normal, o mesmo acontece no futebol de mesa. O maior Campeonato Brasileiro individual na história da Regra Dadinho (9x3), em sua 15ª edição, consagrou um campeão inédito e tricolor: Paulo Quartarone, que, na final, goleou o rubro-negro Carlos Belga, por incontestáveis 9 a 2, e ergueu o troféu da Série Ouro, após 21 vitórias, três empate e apenas duas derrotas em 26 jogos - fez 99 gols e sofreu 41.

"Eu me cobrava muito e sei que o nosso mundo também cobrava. Quero aproveitar esse momento ao máximo, pois sei o peso dessa conquista. É como se eu tivesse tirado 40 sacos de cimento das costas, uma alegria sem medida e a sensação de que tudo é possível quando desejamos algo com amor, sinceridade, fé, respeito e trabalho", disse Quartarone, que, até então, fora vice-campeão duas vezes, uma vez terceiro e duas vezes quinto colocado.Disputado nos dias 19 e 20, no clube Monte Sinai, na Tijuca, o Brasileiro reuniu a elite do esporte e contou com o número recorde de 192 botonistas. Ao todo, foram 28 agremiações de 11 estados, fora as do Rio de Janeiro, considerada a meca do dadinho no país. A competição teve o domínio dos donos da casa, que foram maioria nos pódios não só da Série Ouro, mas da Prata e do Bronze. Na Extra, houve mais equilíbrio.Na Série Prata, o campeão foi o Washington, do Duque de Caxias, que, na final, derrotou o Bruno Romar, do River, por 2 a 1, e subiu ao lugar mais alto de um pódio que teve dois botonistas de fora do Rio de Janeiro: Capela, do Avaí/ SC, e Clovis Silveira, do Continente/ SC. Na Série Bronze, a festa foi da imensa torcida bem feliz do Vasco, com a conquista de Renato Oliveira. Na decisão, ele goleou o Valcy, do Olaria, por 4 a 1 - Clovis Silveira, do Continente/ SC representou as equipes "estrangeiras".Já a Série Extra foi a que obteve a classificação mais equilibrada entre os oito premiados (50%) e uma final sem a presença de um clube carioca: Rafael Moreira, do Ceará, goleou Ricardo Soares, do Magnólia/ MG, por 6 a 2, e ficou com o título. Renato Ventura (Benfica/ MG) e Rogério (Futrica/ MG) também foram os visitantes premiados.Por fim, na categoria Sub-18, com uma classificação à parte, pois os garotos também jogaram o Brasileiro entre os adultos, Arthur Krugger, da Light, foi o destaque. Ele levou para casa dois troféus, ao faturar o título entre a "molecada" e o honroso sétimo lugar na Série Bronze, ao empatar por 1 a 1, com Betinho, do Eldorado/ MG.Destaque, ainda, para a participação dos pequenos irmãos alvinegros Davi e Henrique, de 10 e 14 anos, assim como a de Betinho, de 10 anos, que também defende o Botafogo, e, durante as partidas, usa uma escadinha para palhetar em busca de seus gols.O Brasileiro deste ano foi organizado pela Federação de Futebol de Mesa do Estado do Rio de Janeiro (Fefumerj), sob a chancela da Confederação Brasileira de Futebol de Mesa (CBFM). A edição de 2025 será realizada em Porto Alegre (RS). Até lá!