Publicado 27/10/2024 18:59

Belo Horizonte - Rafa Silva pediu desculpas pela expulsão relâmpago na derrota do Cruzeiro para o Athletico-PR por 3 a 0, válida pela 31ª rodada do Brasileirão. O atacante acertou uma cotovelada em Kaique Rocha aos três segundos do primeiro tempo. Logo depois, o árbitro apresentou o cartão vermelho.

Ele foi expulso com 3 SEGUNDOS DE JOGO!!!!!!!pic.twitter.com/di9gyv3iwQ — DataFut (@DataFutebol) October 26, 2024

O jogador não disputava uma partida desde o empate sem gols com o Vasco, em 16 de junho. Ele sofreu uma lesão na coxa direita e só voltou a atuar no último sábado (26).

"Quero me desculpar com toda a torcida cruzeirense, meus companheiros e ao staff que me acompanha pelo ocorrido no jogo de hoje. Sei que errei e acabei comprometendo o time na partida. Estava muito feliz com a oportunidade de voltar aos gramados com grande vontade de ajudar, especialmente após três meses de uma recuperação dura e complicada. No entanto, acabei me excedendo. Peço desculpas mais uma vez. Vou trabalhar para reconquistar a confiança de todos", escreveu Rafa Silva.

Desdobramentos

A ação de Rafa Silva teve consequências dentro do Cruzeiro. Após a partida, o CEO da Raposa, Alexandre Mattos, classificou o ocorrido como "inadmissível" e confirmou que o atacante foi multado.

"Dizer para o torcedor, que é inadmissível o que aconteceu com o Rafa Silva. Essa gestão não aceita situação como essa. O Rafa já foi comunicado de uma multa severa, dentro do que a lei permite. Depois, a gente vai aguardar os próximos passos. O Cruzeiro, acima de tudo, é um clube muito sério. Cumpre rigorosamente o que é combinado. E exige muito profissionalismo impecável. Não concorda com a atitude e, por isso, o Rafael já foi multado", disse Mattos.