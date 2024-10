Documento com queixa do lance de pênalti marcado para o Lyon - Reprodução/ DAZN

Documento com queixa do lance de pênalti marcado para o LyonReprodução/ DAZN

Publicado 27/10/2024 16:20 | Atualizado 27/10/2024 17:41

França- No jogo Lyon 2 x 2 Auxerre, neste domingo (27) pela 9ª rodada do Campeonato Francês, o brasileiro Jubal, ex-Santos e capitão do Auxerre, entregou um documento ao árbitro, chamado de reserva técnica, que apontava um erro na marcação de um pênalti do Lyon, que foi convertido e abriu o placar do jogo.

A reserva técnica é um documento que formaliza uma queixa de uma equipe, conforme estipulado no artigo 559 do regulamento da Liga de Futebol Profissional da França (LFP).

A reclamação do Auxerre, é que o goleiro do time já havia cobrado o tiro de meta antes do árbitro ser chamado pelo VAR para revisar o lance do pênalti, que não foi marcado com a bola rolando. Vale lembrar, que as regras dizem que o VAR não pode interferir em um lance anterior depois que a bola já tiver sido colocada em jogo.

A partida continuou normalmente mas o árbitro do jogo anexou a reserva técnica à súmula, e o caso será julgado. Caso seja considerado um erro de direito na marcação do pênalti, que prejudica o Auxerre, o confronto corre risco de ser anulado e remarcado para uma nova data.