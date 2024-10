Um ônibus foi incendiado em ataque de torcida organizada do Palmeiras contra a do Cruzeiro - Reprodução / Vídeo

Publicado 27/10/2024 21:35

Neste domingo (27), o Ministério Público de São Paulo (MPSP) anunciou que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) entrará na investigação do ataque da torcida organizada do Palmeiras Mancha Verde contra a torcida organizada do Cruzeiro Máfia Azul. Uma pessoa morreu e 17 ficaram feridas no episódio

A determinação foi do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. De acordo com o MPSP, o promotor Fernando Pinho Chiozzotto, de Mairiporã vai acompanhar as investigações da Polícia Civil.

"Tal episódio é inaceitável e representa uma grave afronta à segurança pública e à convivência pacífica em nossa sociedade", diz um trecho da nota de Paulo Sérgio de Oliveira e Costa.

O procurador ainda destacou que: "Há firmes evidências de que algumas torcidas organizadas atuam como verdadeiras facções criminosas, o que justifica a intervenção do GAECO".



O caso

Componentes da organizada do Palmeiras Mancha Verde fizeram uma emboscada contra torcedores do Cruzeiro da Máfia Azul na rodovia Fernão Dias, próximo ao túnel de Mairiporã, neste domingo (27). O ataque acabou com um morto por queimaduras graves e outros 17 feridos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com as informações, a torcida do Cruzeiro voltava do jogo em Curitiba, contra o Athletico-PR, quando dois ônibus foram atacados na altura do km 65 da rodovia, por volta das 5h da manhã. Um deles foi queimado e o homem de 30 anos que morreu estava nele.

Integrantes da Mancha Verde compartilharam vídeos do ataque. Em alguns deles, é possível ver cruzeirenses no asfalto, alguns desacordados e muitos ensanguentados. Em outro momento, um grupo de, ao menos, quatro pessoas, ataca com barras de ferro e madeira um outro torcedor.